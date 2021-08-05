傳奇AV女優及川奈央當年以「肉食女」風格稱霸暗黑界，有「衛生紙殺手」美稱，引退AV界10多年的她，在2016年嫁給大6歲的普通上班族，今（5日）突宣布夫妻倆早在春天離婚，宣告5年婚斷。

及川奈央在IG發布離婚聲明，表示對方是一般人，讓她一度猶豫該不該公布，但兩人已經往各自的未來前進，便決定公開消息，及川奈央也感謝對方，「作為夫妻度過了5年，有不可替代的經驗」，希望之後還是能互相支持的關係。

及川奈央被譽為近十年來最重要的AV女優之一，自AV界引退後，成功轉型為藝人。（圖／翻攝自IG）

及川奈央2016年宣布當人妻，透露先生是認識好多年的上班族，直到那年春天才來電，交往不到一年認定彼此是對的人，如今和平分開，宣告結束5年婚姻。

及川奈央現年40歲，2000年以拍AV出道，當時的暗黑女神們多走清純路線，19歲的她卻以主動侵略的肉食女風格殺出一條血路，發片量極大，讓她聲名大噪，後來她轉往演藝圈發展，先演出色情電影，最終穿回衣服，更演出NHK大河劇《龍馬傳》，與福山雅治同框演出，是繼飯島愛、高樹瑪莉亞之後，少數成功轉型的AV女優，蔚為傳奇。