全紅嬋（右）和陳芋汐囊括金銀牌。（澎湃新聞）

全紅嬋得到金牌。（澎湃新聞）

教練興奮地舉起了全紅嬋。（澎湃新聞）

東京奧運中國代表團跳水項目5日女子10米跳台決賽，14歲小將全紅嬋在第二跳、第四跳和第五跳，都獲得了滿分，以總成績466.20分摘得金牌。她說：「跳水的感覺很爽！」全紅嬋是這屆東京奧運中國代表團年齡最小選手。另一位先前在雙人跳台奪金的陳芋汐，得到銀牌。

今年5月13日，上海東方體育中心最後一站東京奧運選拔賽上，全紅嬋以440.85的高分問鼎女子單人10米跳台。

而在2020年10月首站選拔賽上，全紅嬋也拿出了零失誤表現，力壓張家齊、陳芋汐，一舉奪得了女子單人10米台冠軍。

全紅嬋2018年進入廣東省隊，在這次奧運選拔賽，首次亮相大陸全國大賽。

澎湃新聞報導，她在比賽中的沉穩，一點也不像14歲的小女生。「跟誰比賽都一樣，不管怎樣，都是要跳好自己。奧運也就是跳5個動作，想好每一個動作，把自己的動作跳好就行了。」全紅嬋說。

此前，她還說自己有些害怕和姊姊們競爭，但經過幾次歷練，「感覺不是很怕了」。

「每一次比賽都要想好怎麼去做，怎麼去跳，不一定是想著去贏，而是超過之前的自己就好。」

「我感覺自己好像是被『騙』去（跳水）的一樣，主要也是我讀書成績比較差，但跳水的感覺很爽。」這是她愛上跳水的原因。

「但中間也會覺得害怕，一兩天不跳的話，再次站上10米台就會怕，感覺怕摔，所以每天都需要去練習跳。」全紅嬋說。

全紅嬋表示，父母都是務農維生，媽媽身體不是太好：「我媽媽之前有點生病，出過交通事故，住院過兩三次，但家裡有時候也不告訴我。」

「我打電話給我爸，他才告訴我這些，他讓我不要在意太多事情，但是媽媽治病要花挺多錢的，我就感覺自己也得掙錢，好寄回家給媽媽治病。」

對於女兒的打拼，全紅嬋的父母只能以最樸實的方式來給她送去叮囑：「他們一般都會告訴我不要想太多，不管教練怎麼說，就聽教練的，按教練說的去做。我也不敢跟他們講訓練中的苦，怕他們知道。」