正在尋找高CP值的智慧手環嗎？小米日前正式在台推出小米手環6，首度支援血氧濃度偵測的它，可說搭上了疫情下最熱的健康話題，因此更受關注。當然小米也多次強調血氧偵測功能僅是參考用，因為小米手環並非醫療級產品，這一點大家還是要理性看待的。回歸正軌，究竟小米手環6有哪些特點，值得你參考，一起來了解。

一、外觀微幅升級 可愛錶盤更多了

在智慧手環產品已經發展多年的前提下，雖然 功能是不少使用者看重的重點， 但是個人化的空間也越來越受到重視。小米手環6搭配了1.56 吋 AMOLED 全螢幕，326 ppi解析度，對比小米手環5的1.1 吋 AMOLED 螢幕顯示面積提升50%，是外觀上比較明顯可以看得出來的升級之處；另外在腕帶以及磁吸充電的特點延續保留。 支援磁吸充電很重要的就是，不用拆下腕帶也可以順利充電，所以可以減少腕帶在拆卸手環主體（米粒）時間不小心斷裂的機率，是使用上很重要的特性。

錶盤則是從小米手環5的100多種上升到130多種，能滿足更多元的使用場景需求，來搭配不一樣的錶盤。 當然也可以依照心情、傳達、來選擇合適的表盤，在個人化上面有更大的空間。 此外就是除了官方提供的腕帶之外，小米手環因為多年來累積的使用者族群眾多，也有許多第三方的廠商開發出很多種不同類型的錶帶，可以提供除了運動場景之外更優雅的選擇，也是此系列手環產品與其他類似產品相較之下更有吸引力的特色之一。

二、追蹤功能支援30種運動 首度具備血氧偵測功能

小米手環6內建PPG 生物感應器，除了可進行24小時智慧型心率監測，在運動或休息時掌控心率起伏變化，更首度新增SpO2血氧飽和度追蹤功能，讓用戶在運動後可透過觀察血氧、心率等數據，有效評估運動成效；同時，睡眠監測功能可追蹤用戶夜間的血氧飽和度、心率變化及呼吸狀況，記錄睡眠時間長度、深層及淺層睡眠與 REM 快速動眼期睡眠等數據並分析睡眠品質。

在疫情下，具備血氧濃度類似功能的智慧產品，都相當受到關注， 因此也帶起小米手環6的關注度。但小米特別指出，小米手環6不屬於醫療器材，SpO2血氧飽和度也是僅供參考，不應該作為醫療診斷的幾處。因此如果家中有新冠肺炎的確診病患，想要藉此來追蹤血氧濃度的話，還是不建議。請讀者可以留心。

運動偵測功能上，小米手環6新增了高強度間歇訓練、籃球、拳擊、 Zumba和皮拉提斯等模式，累積共30種運動模式，可在不同模式之下偵測用戶的運動持續時間、燃燒卡路里和心率等資訊；並可自動辨識戶外跑步、跑步機、划船機、滑步機、健走、騎單車等六種運動模式。此外，小米手環6維持與上一代相同，支援5 ATM 防水等級，具備50 公尺深的防水功能，用戶可在淋浴及游泳時配戴，並可設置五種不同的游泳姿勢，更精準的追蹤運動成效。

三、維持長續航力特性 腕帶顏色多元

小米手環6在省電模式下可連續使用19天，正常模式下可連續使用14天，高耗電應用下可連續使用5天。對比一般智慧手錶來說，續航力還不錯。如果不想要天天都要為穿戴裝置充電的話，手環裝置確實是很不錯的選擇。

小米手環6售價為$1095元，比小米手環5的NT$945略高，隨盒標配石墨黑腕帶，另可以$95元加購象牙白、玫瑰紫、石墨黑、天空藍、熱力橙、向日黃、青松綠及藕荷粉等8色腕帶。

體驗心得

回想起過去使用第一代第二代小米手環的 經驗，擁有1.56吋螢幕的小米手環六，可以顯示的資訊對比過去實在多太多了，整體功能上跟智慧手錶相去不遠。如果是不想要在手腕上有太大的負擔，小米手環6非常適合喜歡輕裝出行的朋友。這一代也加入了睡眠品質分析，還有血氧濃度偵測等功能可供參考，對於想要了解自己睡眠品質的朋友來說，也可以提供更多有具有參考價值的資訊，是使用上很不錯的特點。因為小米手環6還可以偵測壓力、以及針對女性朋友來說還可以記錄經期，能夠滿足很多元的需求，再加上價格不貴，如果還沒有體驗過的朋友，小米手環6將會是一個很不錯的入門選擇。