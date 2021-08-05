台股7月創萬八新高後一路走弱，貨櫃三雄更是從7月初觸及歷史新高後，股價一路狂瀉，但仍難減散戶的當沖熱，融資餘額依然居高不下，僅陽明因被列處置股而不斷減少，有網友分享自身當沖慘痛經驗，起初擁35萬進入股市還有獲利100萬，未料開始當沖後慘賠逾200萬，其中從對帳單可見，光貨櫃三雄累計交易額就高達1.5億元，網友看了也捏一把冷汗，「我一次沖5張、10張就很緊張了」。

航運族群近期頻頻觸礁，股價疲軟不堪，1名網友在PTT股版上發文，他從去年底持35萬本金進入股市，起初獲利約100萬，但豈料之後接觸當沖交易，手中兩個帳戶額度開到800萬，卻開始一路狂賠，不僅將135萬本金全數賠光，還倒賠了100萬。

原PO曬出對帳單，第一個帳戶3月至7月就賠了約161萬，而第二個帳戶賠了逾75萬，從第二個帳戶的對帳單中可以發現，5月到7月光貨櫃三雄的成交量分別都超過200張，平均1天個別交易約4至5張不等，累計交易額就高達1.5億元，報酬率僅-0.4%，虧損就已經逾75萬。

而這也讓原PO感嘆，真的不知道當時在做什麼，到頭來學到最多的，是如何快速借款，「下個月的退傭加薪水不知道夠不夠付」。

台股近期成交量大幅萎縮，交易量自7月約6000多億一路下降，周二（3日）更是跌破4000億，之後連3天的交易量都在4000億以下，原PO提到，他雙帳戶加起來800萬額度，但近期被營業員通知，8月起券商將評估當沖投資人額度，1個月虧損20萬或是半年虧損30萬以上，要調降額度，因此他推估可能是近期成交量萎縮的原因之一。

貼文一出後，底下留言看了也直搖頭，「當沖真的要痛過一次才會學到教訓」、「別在當沖了」、「我一次沖5張10張就很緊張了」、「別再沖了！賺錢的不多」、「當沖就是賭博啊」、「當沖真的很難，小玩就好，全部壓當沖會輸很快」。

貨櫃三雄今（5日）除萬海開盤小漲外，長榮和陽明均以平盤開出，然近期大幅回落動搖市場信心，三雄開盤後震盪翻黑，終場萬海跌逾5%，長榮跌逾3%，陽明跌逾2%；另，從4日融資水位來看，除了陽明被列處置股持續減肥外，長榮和萬海融資餘額仍處於高位，分別於約29萬張、4萬張忽增忽減。