許多品牌的創立都源於滿足自身需求，例如台灣電商品牌CiPU喜舖源於創辦人周品妤懷孕生小孩後，才發現沒有適合好用的包包，而由新創團隊望月女子谷慕慕Good Moon Mood，則是未解決經期困擾，因而創造號稱可「直接吸血的內褲」月亮褲，之後更推出運動款，讓女性消費者不必擔心外露問題。

CiPU喜舖推出新色亮麗黃，盼帶給消費者愉悅心情。（CiPU喜舖提供）

CiPU喜舖推出亮新色即致灰，盼帶給消費者愉悅心情。（CiPU喜舖提供）

CiPU喜舖以媽媽包起家，雖初創為解決生活上的不便，但也剛好打到媽媽們帶兒出門的需求與痛點，因此也迅速累積粉絲，甚至層創下6分鐘完售300個包包的佳績。快樂、正向是他們的品牌理念之一，今年他們為Airy空氣包的後背包及側背包新色，推出象徵樂觀與力量2021年度代表色「極致灰」、「亮麗黃」兩色，期望將兩個色彩色階組合，傳達揮別疫情重新開啟生活的樂觀態度。

印花樂聯名運動月亮褲，玻璃海棠。（翻攝自月亮褲官網）

印花樂聯名運動月亮褲，台灣八哥。（翻攝自月亮褲官網）

而望月女子谷慕慕Good Moon Mood除在台灣熱銷，甚至還於日本爆紅，受到許多女性消費者支持，近期則與台灣圖像品牌印花樂合作，推出聯名月亮褲，主打可吸收經血的運動短褲，運用舒適親膚的MIT機能布料，搭配獨家反摺車縫防漏工法，短褲+內褲+衛生棉的設計，解決女經血外漏、悶熱不適等驚奇困擾，此次聯名共推出台灣八哥運動月亮褲、玻璃海棠運動月亮褲兩款，不論外穿、內搭都合適。