俗話說一粒米養百樣人，每個人個性不一，有些人親和力十足，相當好相處，有些人防備心較重，自我意識強烈，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座相當有主見，不會隨便輕易改變，想駕馭他們比登天還難。

水瓶座：

水瓶座看似隨和友善，但其實骨子裡十分叛逆，他們特立獨行，不願意和多數人一樣，最愛和別人唱反調。加上水瓶座自我意識強烈，想法也相當多變，多變到他們也搞不清楚自己真正想要的是什麼，只想按照當下的想法生活，如果有人試圖駕馭他們，只會讓水瓶座逃離得更遠。

天秤座：

天秤座看似好好先生、好好小姐，個性溫柔又十分心軟，在團體中總能迎合適應別人，但其實他們骨子裡相當有分寸，不僅處事明智，人與人的相處更是進退得宜，很有原則性，作為風象星座也擁有自由的靈魂，從來都只有他們駕馭得了別人。

摩羯座：

摩羯座個性固執、主觀意識強烈，不會輕易被旁人所影響，他們乍看之下似乎顯得被動又內斂，但其實偏好處於主導地位，不會被輕易駕馭。摩羯座一旦做了決定，他們跟你說的時候就只是在通知你，無論你開心與否都不會影響他們的決策。