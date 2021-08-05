八月熱門影集不斷的 Apple TV＋，日前釋出由奧斯卡與金球獎雙料影后得主，奧塔薇亞史班森所主演的影集《直言真相》第二季官方預告。讓人雙眼為之一亮的是，年初才由音樂劇電影《幸福剛剛好》睽違 20 年再度入圍金球獎影后的凱特哈德森也在其中，且將擔任第二季故事主角，與奧塔維亞一同挖掘真相。

故事描述由奧塔維亞所飾演的熱門犯罪播客節目主持人，帕琵帕奈爾，透過主持節目來找出曾經被潦草結案的犯罪事件，不料卻在越靠近真相時，同時看見真相背後的人倫悲劇，讓她開始反思調查的意義。

沒想到在第二季開始，就有受害者主動找上門求她協助，而這個受害者正是由凱特哈德森所飾演的摯交好友，米卡基斯。身為當紅主持人的米卡，在一日夜裡回家發現丈夫遭到謀殺，警方調查後卻快速結案，懷疑案情並不單純的米卡只好求助帕琵，希望透過她的敏銳觀察和社群影響力，能還原事實。

不料在拼湊答案的過程中，帕琵卻發現米卡似乎別有意圖，究竟真相能帶給人平靜，還是被猜忌懷疑蒙蔽而使友誼破裂。《直言真相》第二季8月20日上線。