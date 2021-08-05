近日連日豪雨，1名外送員DIY製作出能防風雨的手機架，他使用幾片小木板製成4面的蓋子蓋在原本的手機架上，並在正面放上透明塑膠片，讓網友看到成品後笑說「超像行動神主牌」、「為什麼我有靈堂的感覺」，也有人質疑該裝置不甚方便，「會反光感覺危險」、「木頭風阻太大」。

近日連日豪雨，外送員為了讓架在機車上的手機不淋雨，紛紛自行DIY做出遮雨裝置；1名外送員日前就將自己製作的裝置分享在臉書社團「外送員的奇聞怪事」中，他使用幾片木板拼裝成「ㄇ」字型、類似籠子的裝置，並蓋在機車的手機架上，前側還放上可掀式的透明塑膠片、方便拿取放置手機。

1名外送員DIY作出能防風雨的手機架，但網友看到成品後笑說「超像行動神主牌」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

不過照片曝光後，許多網友笑說因為是木頭材質，乍看之下很像「神主牌位」，紛紛留言說「超像行動神主牌」、「為什麼我有靈堂的感覺」、「我覺得這有點像小型土地公」；也有人質疑該裝置不甚方便，「會反光感覺危險」、「木頭風阻太大，可能會影響送餐」、「感覺放入手機會卡卡的」。

其實市面上有許多標榜防水的手機架，多是使用塑膠殼與透明塑膠片製作而成，網路上也有不少人分享DIY手機遮陽擋雨罩的影片，有人使用塑膠板、寶特瓶身等物件製作出防水手機架，而其中最常見的還是在手機架上方放置1把小雨傘，不過對於較大的雨勢可能就會喪失效果。