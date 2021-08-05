燕巢區從今年5月至8月份，不時跳電，令住戶相當困擾。高雄市議員方信淵5日說，根據台電提供的資料，統計約有超過4000戶居民受到影響。在5日舉行座談會後，台電允諾在今年十月底提出改善跳電情形。

這場座談會由國民黨立委吳怡玎辦公室舉行。出席的方信淵說，台電曾經於今年5月13日跳電，導致有幼兒園小朋友受困電梯，6月6日一天3起跳電。7月11日跳電，且7月23至25日連續跳電。當地居民不勝其擾，更有民眾居家電器因此受損。高雄市議員宋立彬到場關心。

方信淵要求台電一定要重視平常線路維護，必須提出解決方法，杜絕跳電事件頻繁發生，對於因此受損的用電戶也要負擔起賠償的責任。

台電高雄區處副處長方志榮說，停電的因素包含猴子或松鼠搗蛋，導致電路受損，以及大風或大雨導致竹子、樹木倒榻，影響電路。方信淵表示，台電應該會同市府相關單位，對這些問題提出因應之道，徹底改善供電問題。

出席的里長與民眾在座談會充分表達意見，過程和平理性。原本，當地里長打算拉白布條抗議，但被燕巢區長王耀弘得知後，經理性勸導，改為理性討論。王耀弘表示，台電允諾在未來兩個月內對上述因素提出具體改善作為，且在未來做計畫停電或緊急停電時，能提早告知燕巢區公所，方便區公所告知民眾，提早因應。