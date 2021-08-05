桃園自升格直轄市以來，相當重視原住民族總體發展，推出不少「桃原新政」，據市府統計資料指出，桃園市原住民人口數在7月31日已來到7萬8508人，超越台東縣的7萬8360人，躍升為全國第二多原住民人口的城市。

桃園市原住民族人口數最多的前5族分別為，阿美族3萬7456人、泰雅族2萬1761人、排灣族6387人、布農族4844人、太魯閣族2523人。原民局指出，除上述5族外，還有魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、雅美族、邵族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族，擁有全國最完整原住民族16族群。

原民局指出，原住民族最有感的莫過於族語認證測驗獎勵金的提高，109年起擴大族語推廣力道，增加原住民族族語認證測驗初級到優級5個級別獎勵金，從3000元至最高1萬5000元，109年共有1263人通過族語認證測驗，通過人數為全國第3高，申請獎勵人數較去年增加105位，今年度發出總獎勵金高達375萬6000元。

不僅如此，還有全國首創課後族語班、全國首創青少年課業補習費及私立大學生活津貼補助，鼓勵族人用自己的母語，說自己語的故事唱自己的歌。

原民局表示，在「桃原新政」中，市府有籌設國際原住民族文化創意產業園區，預定將於111年4月完工，111年底前開幕營運，提升原鄉復興區在地觀光產值，104年至109年開發41條部落山水輕旅行遊程，平均每年導入3000人次部落深度旅遊。

對於原住民的福利也有所增加，原民局指出，包括首創意外事故慰問金及原住民族微型保險、下修55歲原住民申領敬老卡、加碼長者假牙補助4萬元全國最高。