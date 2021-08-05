許多人家中習慣把陽台當洗衣、曬衣的地方，其實陽台左右著家宅的財運，若是犯風水禁忌，容易敗壞家人的運勢。命理網站「生肖運勢天天看」分析，陽台一定要保持通風舒暢、採光明亮、植物旺盛、乾淨整潔、視野無遮擋，才能匯聚生氣，帶來財運，家人工作賺錢更輕鬆。

▍1.通風舒暢

陽台是家中最主要的「氣戶」，一旦陽台通風不暢，氣流堵塞，就會導致家中的濁氣排不出去，將影響家人的健康，還會導致外界的財氣、吉氣不能進入，造成家人多災多難、財運低迷，因此，一定要隨時保持陽台氣流暢通，才會給家人帶來更多的財富。

▍2.採光明亮

陽台在風水學中也代表著陽氣，如果陽台採光不佳，家中就容易產生陰氣，不僅對居住者的情緒有影響，還會造成居住者被疾病纏身。一般來說，陽台朝向東方、南方或是東南方為佳，如此就可以得到陽光的照射，讓吉氣和生氣大增，有利於家人財運的發展。

▍3.植物旺盛

許多人會在陽台養植物，若想要增旺風水，可以種植發財樹、萬年青、搖錢樹等，既可以招來財富，又可以美化環境，增添生氣。不過，切忌在陽台養仙人掌、仙人球等帶刺的植物，容易給家人招來小人，阻礙前路。

▍4.乾淨整潔

有些人會把陽台當堆積雜物的空間，或當做曬衣場，其實這些是非常不利風水的做法，長時間下來，會使陽台的採光和通風受到遮擋，造成家中氣運受到阻礙，家宅氣場不佳，讓家人失去好運，難以賺錢。

▍5.視野無遮擋

住宅外部環境對住宅的風水影響很大，若是陽台外出現一些建築的尖角、大樓的牆角、電視塔等風水煞物，將不利於家宅的運勢發展，容易使家人遭受意外災禍，需要破財消災。因此，陽台外部最好是社區公園，或是空曠的廣場，才能匯聚生氣，聚集財富。

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