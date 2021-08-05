《霧中》詩意的影像語言配上大膽的赤裸藝術，獲威尼斯影展青睞。（高雄市電影館提供）

劇場導演周東彥跨界拍攝VR短片《霧中》。（高雄市電影館提供）

台灣劇場導演周東彥跨界拍攝VR短片《霧中》，入圍威尼斯影展VR非競賽單元「特別選映」，短片帶領觀眾走進同志三溫暖，以三溫暖中煙霧繚繞的蒸氣室的同志情慾為主題，周東彥談到創作主題，「是我生活中的經歷，有一次在溫泉蒸氣室，突然看到兩個人親密的動作，離我非常近，但又感覺超現實，很有趣 」，他感謝高雄市電影館「高雄VR FILM LAB 」計畫對於他創作理念的全力支持。

《霧中》片中男體橫陳且情慾尺度破表，去年在高雄電影節放映票券迅速秒殺，名導蔡明亮也受邀觀影，看完之後在映後座談開玩笑說問「哪裡找的演員，介紹給我一下」，還笑說「後繼有人」，周東彥說：「覺得很微妙，我大學的時候看蔡明亮導演的作品，受到他很多影響和啟發。」

周東彥表示並非是要很獵奇的帶觀眾去一探男同志的情慾世界，「在VR世界裡，人可以飛，可以變大縮小，也可以到別人的夢境，我最有興趣的是夢與現實的區別，《霧中》雖然有很赤裸的部分，也有超現實的體驗，片中整個空間會打開，不會只在蒸氣室，這只有VR才做得到！」

周東彥開拍前第一次去同志三溫暖體驗，笑說自己一直都知道有這樣的地方，「只是沒有身材，怕不是大家的菜，所以不敢去」，他喜歡研究夢境，坦言自己總是睡不好，笑說：「我是一個念舊愛捧著回憶的人，半夜都會看20年前的MV大集錦，比方孫燕姿的MV，我也會看塔可夫斯基，比較助眠。」至於自己的夢境是否像《霧中》的情慾破表？他表示多半都是跟工作有關，「跟一般人沒兩樣，作品交不出來、進了劇場發現場景都還沒裝好這些，不是因為我自己做一堆春夢想把它拍出來」。《霧中》將於威尼斯VR Gallery和全球15個衛星展區實體放映，也將規劃在台灣放映。