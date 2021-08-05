海巡人員利用吊車將船上船員接駁上岸。（第四岸巡隊提供／張亦惠嘉縣傳真）

今天下午三點多一艘往返布袋澎湖的貨輪山寶貳號疑似遭浪推移，在布袋商港北堤擱淺，海巡署第四岸巡隊立即通知第五巡防區、高雄港務分公司布袋管理處等單位前往，下午近6點時已將貨輪上的9名人員全數撤離，為避免船體遭浪拍打損壞而漏油，調運軟墊置於消波塊及船體中間。

布袋商港安檢所守望人員今天下午1點半時發現山寶貳號貨輪（澎湖往返布袋）準備進港，聯繫船主得知因潮水過低無法進港，因此貨輪先滯留在港嘴待漲潮時再行進港，下午3點多時守望人員發現貨輪疑似遭浪推移至布袋商港北堤擱淺，立即通報相關單位處理。

第四岸巡隊中校參謀主任蔡岳峰表示，目前該船船舵斷裂，今天下午4點50分已完成攔油索佈放，為避免船體遭浪拍打損壞產生漏油也吊運碰墊放在船體與消波塊間，下午5點53分時船上9名船員皆平安上岸，全案由高雄港務分公司布袋管理處長張錦墩召開應變會議，研討後續人員安全、船舶及儲油處理應變。