進入8月，有哪些生肖可受到吉星的青睞呢？搜狐網命理專欄點名，生肖屬兔、猴、龍的人從即日起至8／30有吉星降臨，在好運加持下，財路可望大開，只要把握住機運必定能賺大錢，過上萬事順利的好日子。

▍1.生肖兔

屬兔的人心地善良，家庭觀念比較強，不僅個性顧家還很會持家，從來都不做逾矩之事，十分受人尊重。在8／5～8／30期間，屬兔的人迎來吉星降臨，財源滾滾來，將迎來橫財連發，翻身成為有錢人，加上他們樂於分享，可過上美滿的家庭生活，家運不斷增強！

▍2.生肖猴

屬猴的人天生就是聰明人，學習能力強，頭腦也轉得很快，總能在職場上發揮實力，成為成功人士。在8／5～8／30期間，屬猴的人在吉星加持下偏財運飆漲，出門就能遇見橫財，生活中充滿各種機遇，更有貴人會在身邊幫忙，事業之外的收入也不少，未來可躺在錢堆數鈔票，過上吉祥如意的生活。

▍3.生肖龍

屬龍的人個性精明能幹，常常搶先他人發現商機，不錯過任何發展機會。在8／5～8／30期間，屬龍的人會受到吉星幫助，偏財運噴發，在貴人的指點下，可望財路大開、賺大錢，就連桃花運也很旺，在投資理財時，記得一定要擦亮眼睛，學會掌握好機會，可望過上事業與感情雙豐收的人生。