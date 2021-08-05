北京市疫情防控領導小組5日在市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會通報，對高風險地區進入（返回）北京人員一律實施14天集中觀察和7天健康監測；對中風險地區已來（返）京人員，一律實施14天居家觀察和7天健康監測；不具備居家觀察條件的，一律實施集中觀察。

對有病例發生地區的所在地（市）全域來（返）京人員，按要求進行核酸檢測，並實施14天健康監測。

此外，對於社區（村）非生活必需的棋牌室、麻將室、娛樂室等密閉活動場所，要「應關盡關」，暫停開放。

北京市5日召開第232場新冠肺炎疫情防控新聞發布會，市疫情防控領導小組社區防控組辦公室成員、市黨的建設研究所所長王大廣介紹，北京對大陸來（返）京人員社區（村）健康管理有關政策進行了優化和升級。

一、凡有病例發生地（市）全域進（返）京人員，或通過各種渠道得知自己可能是密切接觸者、次密切接觸者以及其他風險人群的進（返）京人員，請務必第一時間主動向所在社區（村）、單位、居住賓館酒店報告，自覺接受健康管理。

二、對高風險地區已進（返）京人員，一律實施14天集中觀察和7天健康監測。集中觀察期間，應嚴格遵守集中觀察點的各項管理規定，配合做好核酸檢測和健康監測，避免出現交叉感染。

三、對中風險地區已進（返）京人員，一律實施14天居家觀察和7天健康監測；不具備居家觀察條件的，一律實施集中觀察。居家觀察期間應嚴格遵守居家觀察有關要求，做好家庭防護，做到足不出戶。凡違反規定擅自外出的，一律轉至集中觀察點進行集中觀察，引起疫情傳播或者造成傳播風險的，要依法追究法律責任。

四、對有病例發生地區的所在地（市）全域進（返）京人員，按要求進行核酸檢測，並實施14天健康監測。必要時，疾控部門還將根據相關地區實際風險情況確定管控時間和範圍，動態調整防控措施。將根據最新要求更新社區管控措施。

五、凡被確定為次密切接觸者的，除本人按規定進行隔離觀察外，共同生活和工作的人員按規定進行閉環管理，不得參加任何聚集性活動。其中，對居住在社區（村）的人員，一般實施7天健康監測。

六、進行社區健康監測的進（返）京人員，要密切關注自身及共同生活人員健康狀況，如出現發熱、乾咳、乏力等可疑症狀，應及時向所在單位和社區（村）報告，並佩戴口罩就近到發熱門診就醫。

七、上述居家觀察、集中觀察、健康監測的期限，自離開風險地區或離開新冠病毒感染者、密接者等人員之日起算。

八、進一步嚴格社區（村）聚集性公共場所掃碼登記、預約限流、佩戴口罩等防疫措施。對於社區（村）非生活必需的棋牌室、麻將室、娛樂室等密閉活動場所，要「應關盡關」，暫停開放。