逆商又稱作逆境商，指人們在遇到逆境時的反應，有些人逆商低，一碰到挫折就會選擇放棄，但有些人則是逆商高，遇到困境絕不會被打倒，反而是越挫越勇，想盡辦法解決問題，《靈匣網》近日分享4個逆商堪稱最高的星座，未來會有所成就。

1.摩羯座

摩羯座毅力非常強，是十二星座中最強的，他們總是靠著過人的理性，為自己未來的路打地基，人生中若是遇到逆境，他們也不會感到害怕，反而會保持冷靜的態度，去處理面對的問題，事情解決後還會反省前因後果，認為下次若再遇到，就不是問題了，對他們而言，逃避並不能解決問題。

2.射手座

射手座個性活潑又積極向上，他們擁有強烈的樂觀主義精神，凡事都會往好處想，就算遇到困境，他們也會帶著笑容面對，不會因此自怨自艾或意志消沉，他們會找出困境中的問題，清楚了解陷入逆境的原因，並積極尋找解決辦法，不會推卸或逃避責任，而且喜歡挑戰自己的極限，可說是12星座中高逆商前幾名。

3.處女座

處女座行事謹慎，而且很注意細節問題，也特別注意別人的看法，假若遇到逆境，他們會想辦法擴大自己的優勢，無論再怎麼辛苦，也要會咬牙硬撐，就算事情看起來風險很大，處女座也不會畏懼，在逆境中，他們會先考慮如何維護自己的形象，就算遇到挫折，處女座也會抱持士氣飽滿的精神狀態，給人必勝的氣場。

4.天蠍座

天蠍座外表看似冷漠無情，而且又很不合群，也因獨來獨往的性格，使他們有時間充實自己，時間累積下來後，他們應對突發狀況的能力讓人佩服，而且天蠍座擁有不服輸的個性，一旦做了就要做到最好，無論逆境有多艱難，他們都不忘初心，哪怕用盡手段也要達成目標，逆商能力是別人望塵莫及的。