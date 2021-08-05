南投線仁愛鄉蕃茄園發生男移工刺死同鄉女移工命案。（仁愛警分局提供）

仁愛鄉男移工遭譏「像條狗」 理智斷線刺死女同鄉被收押

同為印尼籍男性逃逸移工阿安，與女性逃逸移工阿莉，都在仁愛鄉的番茄園工作，阿安不諳中文都由阿莉翻譯，但他懷疑阿莉沒有如實轉達，害他被老闆罵，竟持美工刀剌殺阿莉致死；警方將他逮捕並依殺人罪移送南投地檢署偵辦，檢方向地院聲請羈押獲准。

仁愛鄉南豐村一處番茄園劉姓負責人，8月4日下午3點向仁愛警分局報案，指稱雇用的印尼籍女性移工阿莉，上午約10時在番茄園遭人刺傷右側鎖骨、右側臉頰、左胸及左腹部，經緊急送往台中榮總埔里分院急救，最後仍因傷重不治死亡。

仁愛警分局接獲報案後，隨即報請南投地檢署指揮，並成立專案小組積極偵辦，迅速鎖定同樣在番茄園工作的印尼籍男性移工阿安涉有重嫌，依據各項跡證研判阿安仍藏匿於仁愛鄉南豐村山區，因此發動大批警力冒雨連夜進行搜山，於5日凌晨零時20分將阿安緝捕到案。

犯嫌阿安向警方供稱，他與死者阿莉同為番茄園員工，他剛來工作的時候不會講中文，必須要靠阿莉翻譯，但是，阿莉經常沒有將老闆的意思說清楚，害他工作上常常出錯；案發前一天（8月3日）晚上，老闆交代阿莉轉達有關他的工作項目，阿莉再次未誠實告知他，結果害他做錯又被老闆罵。

阿安指稱，4日一早他氣不過找阿莉理論，兩人發生口角，阿莉用「像條狗」等汙辱性言語嘲諷他，新仇舊恨讓他一時情緒失控，拿著手中的美工刀刺向阿莉隨即逃逸，犯後為湮滅證據，將犯案的凶刀丟棄在逃逸時經過的溪流中。無親無故的他無處可去，只能躲在山區。

警方訊後全案依殺人等罪嫌，將阿安移送南投地檢署偵辦。另外，番茄園劉姓負責人雇用非法移工，依違反《就業服務法》移送南投地檢署偵辦。