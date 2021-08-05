Delta變種病毒導致全球疫情升溫，美股S&P 500指數和道瓊工業指數昨收黑，連帶影響台股今(5)日開高走低，成交量持續下降，盤中鋼鐵、航運、水泥等傳產股表現疲弱，指數一度跌破17600點，在聯電與中小型電子股聯袂反攻後跌幅收斂，終場收在17603點，下跌20.77點。雖然指數連兩日表現不佳，不過擁有專業台股研究團隊的元大2001基金和元大高科技基金仍能逆勢繳出優質表現，在萬綠叢中選出一籃紅，今天基金淨值分別來到125.92元和38.86元，連續兩天創新高，顯見精準選股力成為大盤震盪時期的決勝關鍵。

現階段引領大盤走勢的主角由先前表現強勢的傳產族群轉往電子族群，電子股的成交金額占比回升至六成以上，電子類指數逐日走揚並收復所有均線，多頭氣勢漸強，類股輪動態勢明顯，理財專家建議可以藉由成立時間長、歷經完整景氣循環淬鍊的主動型基金作為參與台股市場的理財工具。元大2001基金和元大高科技基金成立時間超過20年，紮實的基本面研究與豐富經驗協助投資人掌握最佳布局時機，提前卡位下一波市場行情。

元大台股系列基金近一週表現突出，其中元大2001基金報酬率3.39%，元大多福基金上漲2.94%。理財專家表示疫苗覆蓋率上升使全球景氣加速復甦，帶動原物料需求強勁成長；蘋果在5G新機上市前大幅調升預期銷售額，電子股可望延續第二季財報亮眼的氣勢，業績有機會一路長紅到年底。下半年投資主軸仍是電子和傳產並重，營運穩健的龍頭企業與財報績優股仍為首選，建議投資人以元大高股息優質龍頭基金作為核心配置，同時運用元大五小福台股系列基金捕捉波段行情。

元大台股系列基金不僅為投資人創造優異報酬，也致力成為ESG領頭羊。元大龍頭基金、元大2001基金和元大經貿基金均榮獲晨星永續投資最高評級五顆地球的殊榮，元大卓越基金和元大多福基金也獲得四顆地球肯定，元大台股系列基金兼顧成長與公益，是投資人布局台股的最佳選擇！