富達國際亞洲股票投資總監缪子美對近來中國股票拋售及其對投資人的影響發表評論。缪子美指出，對於長期價值投資人而言，最近幾天中國股票遭到全面拋售，其實創造了撿便宜的良機，尤其是成長展望持續看好的公司。

日前中國政府針對教育企業祭出比預期更嚴厲的監管，加深了投資人疑慮，擔心中國企業將面臨更多政策的不確定性，許多中國公司股票因此在最近幾個交易日大跌。

缪子美指出，乍看之下，嚴厲的監管新規可能威脅到私人補教業繼續營利，市場恐慌下跌也是合乎情理。過去一年，中國監管機構在資料隱私、網路安全和反壟斷等領域大力整頓，現在進一步打壓補教業的行動，引發部分投資人深刻的恐懼，預期中國將開始對各行業嚴加監管。但富達認為這是過度擔憂，應該退一步看才能掌握全局。

她指出，監管干預在中國並非新鮮事。這次不一樣是因為針對了特定產業，也就是提供中小學核心學科的課後輔導的民間補教業。這些措施固然出人意料，但所欲解決的正是中國舉國關切如何減輕養育子女經濟負擔的問題，以提升不斷下滑的生育率。

教育在中國已成為眾所周知的「三座大山」之一（與住房和醫療並列）；近年來教育成本不斷攀升，成為新手父母的重擔。因此，教育、房地產和醫療保健股首當其衝，近期深受賣壓所苦。

缪子美指出，科技股雖然也被拋售，但問題不太一樣。中國最大、最具活力的科技和網路公司近來備感監管壓力，反映監管架構還在追趕產業發展腳步之際，這些企業已憑藉快速發展的創新商業模式，擴大了自身的經濟影響力。不僅在中國如此，全球皆然。從美國和歐洲近來針對科技與網路巨擘實施的監管措施即可見一斑。

她表示，對於長期價值投資人而言，最近幾天股市全面拋售，其實創造了撿便宜的良機，尤其是成長展望持續看好的公司。富達認為，近期監管的總體目標是要推動永續成長和促進社會平等。儘管某些產業面臨政策打壓，但中國仍可望在未來十年實現可觀的GDP成長，而隨著所得差距縮小，中國的中產階級應該也會繼續擴大，並擁有更高的購買力。