《美聯社》5日報導，隨著印度變種病毒株(首次發現於印度)在中國大陸橫流，大陸代價高昂的封鎖與隔離戰略正面臨嚴峻的挑戰。考量到2022年北京不但要舉辦冬奧，該年年底領導人也面臨更替，習近平勢必希望能持續保持經濟熱度。過去中國大陸領導人對於阻絕病毒於門外相當有自信，而今日疫情或許正提醒北京另謀傷害性沒有這麼大的抗疫之道。

由於Delta變種病毒的高度傳染力，已讓美國、澳洲與其他國家的政府重新祭出限制措施，也讓北京必須與2020年武漢高峰期以來的最嚴重疫情搏鬥。北京政府再度祭出封鎖與隔離的老路，將擁有150萬人口的城市對外連結全數切斷、航班通通取消，並在部分地區展開大規模篩檢。

透過零容忍政策、隔離每個確診病例並阻止外國遭感染的人士入境，大陸去年成功控制住疫情，使得國內成功擺脫病毒的困擾。不過，這樣的作法影響數百萬人的工作與生活，也提醒北京政府應學會控制病毒，而非反覆關閉經濟與社會生活。

疫情期間爆紅、粉絲人數高達300萬的大陸醫師張文宏，在社群軟體上寫道「最新一波疫情的爆發，顯示大陸的戰略應該改變，畢竟病毒不會消失。世界需要學習如何與病毒共存」。

考量到2022年2月北京將舉辦冬季奧運，屆時上千名運動員、記者等前往首都，勢必考驗大陸的管制措施。另一方面，2022年年底領導階層也會面臨變動，這也讓領導階層希望大陸經濟情勢持續處於樂觀階段。

2020年，中國大陸封閉境內大多數地區，切斷擁有6000萬人口城市的對外通道。這種做法雖然被亞洲與美洲各國政府小規模的模仿與執行，但封鎖與隔離政策卻導致大陸經歷近五年來最痛苦的經濟緊縮，也逼得北京不得不在2020年3月恢復商業與國內旅行。

在大陸新一波的疫情中，許多確診病例的患者已接種疫苗。疫情撼動全球金融市場，市場憂心北京再度祭出隔離與封鎖措施恐打亂製造業與產業供應鏈。上海、東京與香港股票指標3日應聲下跌，所幸5日重新上漲。

耶魯大學公共衛生學院的陳希建議，透過加速疫苗接種或加快確診病患診療，從而避免社區爆發感染，並允許商業與旅行；大陸也應該思考開放各種疫苗，包括德國BioNTech研發的疫苗。「我不認為零容忍的做法能夠持續下去；即使你封鎖全中國大陸，依舊會有死亡人數出現，甚至更多人是因為飢餓或失業而死」。

不過，北京目前仍沒有放棄其作法的跡象。大陸國家衛生健康委員會疾病預防控制局官員指出，疾病控制必須「更快、更堅定、更嚴格、更廣泛與做好準備」。

衛生官員表示，這波2021年規模最大的疫情，可追溯到7月10日南京俄國航空的機場清潔人員。部分遭感染的旅客自南京飛往熱門旅遊勝地張家界，讓後者成為病毒傳染的大本營，疫情更向北京等10多個省市擴散。張家界3日已宣布任何人不得離開，這種做法是模仿去年發現首起確診病例武漢的做法。

飛往南京與楊州的航班都已暫停，這兩大城市與其他21個城市開往北京的火車也全都取消，江蘇省在高速公路設立檢查站，對駕駛進行快篩。政府呼籲，北京與廣州民眾應盡可能避免離開城市。

揚州大學生周蕭蕭表示，揚州部分地區已遭到封鎖，更傳出有兩間補習班僅因班上出現1名同學篩檢結果為陽性，而全班遭到隔離。由於預期封鎖可能造成物資不足，大批民眾跑去賣場採購，導致雞蛋與部分食物短缺，目前政府配給米給每戶食用。「蔬菜價格上漲，對於經濟生活不太理想，或是沒有收入的家庭恐怕很麻煩」。

雖然與印度、美國每日新增確診數破萬相比，大陸7月中旬以來的感染數為1142例(多半為南京)，實屬小巫見大巫；但大陸領導人卻深深遭到震撼。畢竟自2月以來，大陸就沒有出現死亡案例。

《環球時報》坦言，這波疫情對大陸取得不易的抗疫勝利帶來嚴峻挑戰。迄今大陸確診數約9.3萬例，死亡人數達4636人。

儘管人們擔心大陸疫苗保護作用不如其他疫苗，但南京東南大學醫院楊毅表示，南京的大部分確診者登有接種疫苗，重症案例卻很少見，這意味著疫苗的確有保護效用。

政府指控南京機場管理人員與地方官員，在病毒開始傳播的10天內並未執行安全規範，也沒有發現有人確診，至到7月20才因疫情爆發而發現。

陳希認為，大陸有必要學習在疫苗覆蓋率高、醫療保健資源更豐富的地區「容許病毒」的存在。大陸部分地區成年人疫苗覆蓋已達8成。「我不認為他們會對此視而不見(指病毒的存在)，他們應該已經在考慮了」