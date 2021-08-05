「X men」群聚案感染源頭引發高雄、台北市口水戰，高雄市長陳其邁日前稱「指標個案」曾到台北地區參加聚會。北市府發言人陳智菡反批，疾管署已明確告知相關群聚案並未涉及北市，也無相關確診者，高市硬要穿鑿附會，用含糊說法造成外界誤解，其實是比較不負責任。

陳智菡受訪表示，高雄近日一再強調這起傳染鏈來自北市，但令人匪夷所思的是，案15725、案15741、案15744、案15770的確診時間落在7月21日到28日間，與他們有連結的「指標個案」，曾在7月1日到4日參加過位於北市的「X men」party，此時間段顯然已超過可感染期。

「我們不太清楚會連結到台北這邊。」陳進一步表示，高市衛生局雖有提到血清學檢查、流行病學分析，但該指標個案並沒有確診，即使進行血液檢測，也只能看出他是否曾經感染過，無法確認感染源是在哪，高雄硬要用很勉強的方式去連結到台北，是北市府覺得不解的地方。

陳強調，為確保該案的正確性，北市多次與疾管署通電，對方明確告知相關群聚案並未涉及北市確診者，也沒有接觸者，就疫調部分完全與台北無關，加上高雄說法一變再變，一下說在台北一下說大台北地區，一下又扯通過血清檢驗，顯示高雄說法很勉強。

陳指出，高市衛生局昨發新聞稿，說他們有通報給疾管署，中央當時只通知新北，「高雄怎麼不去問問，為什麼沒去通知北市」，顯然是因為沒北市的事，痛批高市這種硬要穿鑿附會，將醫學資訊用語焉不詳的方式干擾民眾認知，在防疫期間實在沒必要，會造成民眾混淆。

「用這種含糊說法造成外界誤解，其實是比較不負責任。」陳最後表示，傳染病感染有非常複雜原因，高雄刻意忽略其他聚會，包括曾到新北市或高雄地區開派對等，直接一路往上追說一定是北市，又沒有科學證據能顯示溯源無誤，甚至連疾管署都不支持說法，令北市感到遺憾。