第五期莫德納疫苗，開打日為8月13、14日。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明餐廳適用隔板材質。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明餐廳適用隔板材質。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明餐廳適用隔板材質。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明餐廳適用隔板材質。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明餐廳適用隔板材質。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第12天留住嘉玲，完成篩檢人數已經有10萬880人，縣長王惠美表示，彰化縣總計50歲以上49萬2223人口中，已接種27萬5324人，總接種率55.93％，第五輪接種疫苗是莫德納，簡訊通知符合資格人數2萬8798人，從5日上午10時至8月7日中午12時上網預約接種。

王惠美表示，疫情緩和，但中央流行疫情指揮中心提到8月9日之後不見得會降級，彰化雖然連續12天零確診也不能鬆懈；維持三禁有游泳池、八大行業、以及繞境、進香等非固定地點的宗教活動，游泳池會有新指引，將依中央指引規劃辦理。

王惠美指出，彰化縣65歲以上長者已有16萬772人接種，接種率72.28％，50至64歲已接種11萬4552人，接種率42.46％，總計50歲以上49萬2223人口中，已接種27萬5324人，總接種率55.93％。第四期中央撥發AZ疫苗已全數配送到位，預約成功總計3萬9751人。

王惠美表示，COVID-19公費疫苗預約平台第五輪預約接種，接種疫苗為莫德納疫苗，因為上一波沒有簡訊通知也能預約，提醒符合資格的可以先上網試看看，開打日為8月13、14日。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，主動監測的PCR量已突破10萬了，未來持續維持監測，居家隔離人數26人，主要是之前北部個案確診前曾到彰化開會，已即時匡列11人，目前11人全部為陰性，並居家隔離中。

目前開放內用餐廳都要準備好隔板，葉彥伯指出，適合材質為壓克力，具有穩固、耐用及方便清消等優點，PP塑膠瓦楞板、PP塑膠板，價格便宜，但同樣易於清消，需注定加強固定。

葉彥伯也指出，隔板採保麗龍、珍珠板等PS材質，噴酒精會融化，無法適當清消，紙板也會吸附水分及油脂等，無法清消，如不符合規定，將先行勸導，勸導不改善，將依法予以開罰，違規最高罰1萬5000元。