人的五官面相大致可以分為早年、中年、晚年三部分來看，和晚年運勢有關的面相特徵主要表現在下庭，也就是面部人中以下的部位，像是人中、下巴以及耳垂等都能夠反映一個人晚年的運勢變化。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，人中深長、下巴飽滿、耳珠渾圓運勢最旺，福氣滿滿，能過著安穩又幸福的日子。

▍1.人中深長

擁有輪廓明顯、好看的人中外形，說明此人身體很健康，此生很少會受傷、生病，生活品質很好，而且晚年運勢頗為順遂。人中深長的人生命力旺盛，給子女的遺傳基因較好，對子女的教育問題處理得當，不會太過溺愛或嬌慣子女，這類人的子女以後會比較有出息，能夠闖出一番事業，又懂得孝順父母，所以他們的晚年也會很幸福。

▍2.下巴飽滿

分析一個人的晚年生活一定要看他的下巴，最好呈現飽滿、富有肉感的狀態，形狀以方正或者渾圓為佳，不可過於尖銳。下巴方圓飽滿的人責任心強，凡事能夠替他人著想，無論對工作還是家庭都力求做到最好，不凡的實力能幫晚年生活打下良好的經濟基礎。雙下巴的人更有福氣，不愁衣食，兒孫孝順，晚年過得非常幸福。

▍3.耳珠渾圓

耳朵在面相學上不僅代表福氣，更是反映運勢，尤其是此人中晚年的運勢。如果耳珠外形渾圓、膚色潤白，意味著此人在晚年生活非常穩定，不需要為了金錢而發愁，過著安逸又祥和的日子。

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