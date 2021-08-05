去年資深藝人鄭惠中在台北賓館李登輝追思會館，對李的肖像丟擲裝有紅漆的汽球，她被依毀損罪及妨害祭禮罪起訴，台北地方法院5日開庭，鄭女否認毀損，辯稱紅色水漆潑遺像可以清洗復原，但坦承妨害祭禮罪。

鄭女在去年8月14日下午1時30分左右，跟著群眾進入李登輝追思會場，卻趁眾人沒注意時，向李登輝的肖像潑漆，事後遭警方制止、逮捕。

北院開庭審理，鄭惠中說，她已在家中自作實驗，證明紅色水漆潑遺像可以清洗復原，不構成毀損罪；她的律師主張，潑漆並未使遺像達到「致令不堪使用」的違法要件。