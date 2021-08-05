台南市龍崎區石嘈里蜈蜞埔3號邊坡土石崩塌嚴重，當地3戶民宅前庭驚見「斷崖」，（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南市龍崎區石嘈里蜈蜞埔3號邊坡土石崩塌嚴重，當地3戶民宅前庭驚見「斷崖」，（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

連日豪雨沖刷，台南市龍崎區石嘈里蜈蜞埔3號邊坡土石崩塌嚴重，當地3戶民宅前庭驚見「斷崖」，龍崎區公所獲報會勘後，已申請760萬元災後復建工程，盡速完成搶修。

連日大雨不斷沖刷山區土石，龍崎區公所災害應變中心迄已受理通報土石災害近50件，多為邊坡土石崩落，繼崎頂里新市子聚落內10戶民宅受山坡土石泥流沖擊，今天又傳出有民宅前庭、距離民宅不到幾步距離的邊坡岌岌可危，遠看，房子好像矗立懸崖邊，十分嚇人。

當地林姓民眾反映，雨一直下，結果前晚就發現三合院的前庭處崩塌，因為雨下不停，崩塌面積一天天擴大，看了很擔心影響到房子安危。前牛埔里長陳永和接獲民眾陳情也趕到現場關心。

龍崎區長顏振羽指出，龍崎地質屬易沖刷流失的黃砂壤、白堊泥岩，底下泥岩禁不起大雨日以繼夜沖刷，大雨過後，大量土石崩滑常引發災害。他說，這起邊坡災害是前天晚上半夜發生，因為崩塌地點剛好在民宅前面，已經通知相關單位到場完成會勘，目前拉起封鎖線，禁止人員出入，也會勸導住戶暫時撤離。