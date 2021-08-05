馮迪索（Vin Disel）監製及主演《玩命關頭9》經多次延檔，終於11日要在台灣上映，《玩命》系列每集不斷進化升級，這集更是飛上外太空，他日前接受亞洲媒體視訊聯訪，被問及有沒有機會看到他駕駛最近很夯的電動車時，他大笑之後反問「你們想看唐老大開電動車是吧」，接著表示「我想沒有什麼是不可能的」

馮迪索也坦言「在拍了9部之後，你必須重新定義『期待值』，一直去想還有什麼能做，讓觀眾看到後會發出『哇』、『什麼』等感嘆的壯觀場面，還有不斷讓角色進化，同時也要兼顧『家庭』這個主軸，雖然每次在製作下一部時，總是充滿了挑戰性，但我覺得那很棒」，更提到他5月初才剛跟導演林詣彬為了《玩命10》，整整1個禮拜每天花了15小時在腦力激盪，根據那些浩大的動作場面，慢慢串起整條故事線，「就像你們知道的《玩命9》是三部曲的起點，接下來還有《玩命10》上下集，也是因為觀眾的支持，讓我們有做下去的動力，想要繼續讓你們感到驕傲」。

馮迪索（右）與導演林詣彬片場合影。（UIP提供）

恰巧今年也是該系列迎來20週年的時候，馮迪索笑曝「其實第1集推出後，我告訴電影公司不要再拍了，我說『不要，通常拍續集，只會毀了這部電影變成經典的機會』，但那是上個世紀的事，我真不敢相信我竟然錯到這麼離譜」。不過他也表示不是說沒拍第2集大錯特錯，因為當時應該也還沒有構思好之後的劇情該如何發展，「現在看看每個角色的發展，唐老大都當爸爸了，可以看到角色一路成長真的很酷。」

接著他也透露外傳已在籌備中，「幾年前我跟電影公司提案，已經著手開始在製作衍生系列，未來你們將會看到多個外傳，其中女版《玩命關頭》，我們已經花了3年在做前置作業，還有另外2個大家也很快就會聽到消息」，並表示自己這20年來跟環球影業一直保持著良好的合作關係，即使該系列結束了，他還是有責任守護這個《玩命》宇宙，所以當然唐老大也會出現在這些外傳電影中。

馮迪索（後右二）帶著兒子文森（後左二）與2位女兒出席特映活動，左一為片中飾演唐老大妹妹的喬丹娜布魯斯特。

而本集中也將揭開唐老大的年少往事，幼年唐老大邀請到馮迪索的10歲兒子文森（Vincent Sinclair）來飾演，他急忙解釋「這真的不是我的主意」，並稱那算是唐老大情緒比較重的一個部分，他必須全心投入在角色中，所以讓文森選擇這部作為出道作，真的不是個明智的決定，因為自己在片場也無法坐在監視器後鼓勵與指導，幸好導演林詣彬讓這一幕變得非常特別跟真實，「我回想起過去，然後試著去了解爸爸為我留下的訊息，然後我的兒子正看著我」，當他們回到家後，「我跟他說我有多為他感到驕傲時，他的眼神告訴我『爸爸回來了』，因為他整天在片場都是跟『唐老大』在一起」。

至於現實生活中會不會有時也會技癢想去飆車一下，馮迪索表示「當然我們開拍前一定都會先去賽車場集訓，甚至還要去上特技駕駛課」，但他回想起多年前曾與過世好友保羅沃克（Paul Walker）在洛杉磯街頭上演一場「非法的」飆車戰，「這也算是這個系列的起源」。