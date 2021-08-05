教誨師陳建璋獲選桃園市模範父親，他在少年輔育院時，無微不至關懷院生，還會自掏腰包買零食、泡麵，有院生還曾希望他當小孩。（陳建璋提供／賴佑維桃園傳真）

教誨師陳建璋獲選桃園市模範父親，他雖父親早逝，曾跟著母親輾轉念5間小學。但長大後攻讀2碩士，還在桃園少年輔育院擔任教誨師。因他無微不至照顧，院生甚至想當他小孩，他多以自身經驗分享，希望院生能成為自己理想中的好家長。

陳建璋說，自己父親早逝，母親在他小時候四處依親，他小學讀了5間，遍及雲林、桃園、宜蘭、新北，因為不斷轉學，他不敢和同學講話，個性十分內向。隨著國中定居後後，個性也隨個人學業、歷練逐漸外向，也擁有台灣大學醫療機構管理研究所及台北大學犯罪學研究所兩個碩士。

他說，先前在改制敦品中學的桃園少輔院任職，因有院生從無家長探望，因此沒零用金購買零食，為了避免院生覺得不平衡，他自掏腰包購買零食，並和院生約定，表現好就可以吃零食，此舉也讓院生相當感動。因為他無微不至的關懷，有院生甚至想表達想當他的兒子。

「要當自己理想中的父親。」陳建璋說，院生的家庭多半不重視他們，甚至從小被家暴，因此很希望找到好爸爸，但自己畢竟是老師，因此都告訴院生，期待有好爸爸，不如自己當好爸爸。他補充，不少院生都早已有小孩，也希望他們可以對自己和孩子負責。

目前已經到八德外役監服務的陳建璋獲得模範大愛父親，他說，希望以身作則成為孩子的楷模，以愛與鼓勵來教育引導社會正能量。