在離婚冷靜期制度實施半年後，大陸離婚登記人數大幅下降，今年上半年離婚登記人數的降幅達到了過去的一半左右。

根據大陸民政部發布的最新資料顯示，今年上半年，全國離婚登記人數為96.6萬對。2020年上半年離婚人數是159.5萬對，2019年上半年離婚登記是203.8萬對。去年上半年受疫情因素影響，資料不具有可比性。用2019年上半年的資料來推算，今年上半年離婚登記人數的降幅達到了一半左右。

據第一財經報導，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，離婚人數下降，有多方面原因，其中一個關鍵因素是離婚冷靜期制度的實施。

為貫徹2021年1月1日起施行的《中華人民共和國民法典》離婚冷靜期制度，大陸民政部對婚姻登記程序進行調整，在離婚程序中增加「離婚冷靜期」。自離婚冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，視為撤回離婚登記申請。

關於離婚冷靜期制度對離婚的影響，董玉整分析稱，還需要看全年的資料，時間放長一些，才會更加全面準確。因為這個制度今年剛實施，很多人可能還不太瞭解。現在全社會提倡建設新型婚育文化，離婚冷靜期就是新型婚育文化的一個制度設計。

另一方面，近年來總的適齡婚育人口在下降，結婚人數也在持續下降。其中，離婚人數減少也和這個背景因素有關。

資料顯示，2020年大陸結婚登記資料為813.1萬對。這是繼2019年跌破1000萬對大關後，再次跌破900萬大關。這也是2003年以來的新低，僅為最高峰2013年的60％。

此外，過去在部分大城市出現不少為了規避住房限購、汽車限牌而「假離婚」的現象。但現如今這樣的管道已經逐漸被堵死，因此離婚人數也在減少。