台南市七股區5日至7日進行本年度模範父親表揚活動，由區長顏文穗代表黃偉哲市長前往模範父親嘉中致贈賀匾、鮮花及禮品，其中頂山里陳仙團爸爸代替中風長子養育兩孫，現均已大學畢業並有穩定的工作，堅忍不拔精神讓為敬佩，陳仙團也將代表七股區接受市府大樹爸爸表揚。

七股公所表示，因應新冠肺炎防疫工作，模範父親表揚活動改由區長及民代員助理、各里里長前往模範父親家祝賀，披掛彩帶，禮品包括智能感應按摩槍、法蘭絨毯、古早味烤蛋糕，七股在地琦程實業公司董事長張慶鐘也特別贈送模範父親每人一件精美服飾，模範父親收到賀禮都十分開心感謝。

七股各里模範父親代表名單如下：大埕里周慶文、樹林里黃進樹、竹橋里張木吉、義合里陳永隆、頂山里陳仙團、七股里黃進鴻、十份里黃興隆、三股里吳清俊、永吉里莊清山、篤加里邱秩明、後港里黃新立、大潭里蔡捷鑫、西寮里陳國樑、鹽埕里吳武吉、中寮里陳國賔、龍山里吳明陽、玉成里陳先傳、溪南里黃永順等18位。

其中七股里黃進鴻爸爸代表本區接受市府晶鑽爸爸表揚，黃爸爸育有二子，與妻共同秉持正向積極的教育理念，二子皆事業有成，家庭和諧幸福。黃爸爸平日熱心公益，在地方廣結善緣，素為里民尊崇。

頂山里陳仙團爸爸則將代表七股區接受市府大樹爸爸表揚，陳爸爸長子腦中風癱瘓在床，他一肩擔起兩位年幼孫子照顧及教養的責任，現均已大學畢業並有穩定的工作。陳爸爸以樂觀進取的精神面對各項困境，戮力教育其孫，堅忍不拔的精神為人所佩。

區長顏文穗表示，父親就像大樹一般，默默地守護著家庭，付出全力辛苦打拼，不畏辛勞替家人遮風避雨，在這個充滿愛的父親節前夕，向所有風雨無阻的超人爸爸們表達無比尊敬及感謝之意，並期勉能宏揚父德，做為教化社會之典範。