陳立農推出新歌〈青春的酸也很甜〉。（環球音樂提供）

陳立農推出新歌〈青春的酸也很甜〉。（環球音樂提供）

環球音樂與傳奇星娛樂旗下全能歌手陳立農全新單曲〈青春的酸也很甜〉5日上線，唯美純凈的音樂搭配陳立農極具感染力的嗓音，展現出每一個青春限定的酸甜滋味。

〈青春的酸也很甜〉是陳立農繼去年夏季發行〈夏日滋味〉後，又一首夏日主題新歌。如果說〈夏日滋味〉是對一個熱血、青春的陽光大男孩的完美刻畫，那這首歌就是男孩對青春、對初戀最貼切的紀錄。

〈青春的酸也很甜〉MV講述不同時空中「兩個陳立農」的青春戀曲故事，陳立農穿梭1997年與2021年，同樣都為了在意的人打電話到電台點歌，詮釋出兩個世代關於初戀的青澀與甜蜜。MV中安排女主角主動告白，明知是演出，陳立農卻仍害羞得耳朵發燙，他不好意思笑說：「比起告白跟打電動，我可能更擅長運動。」

陳立農從不同角度演繹酸甜青春，清新而自然的演技，讓「農糖」直呼太帥太可愛，讓人不禁回想起自己的初戀。這首歌更成為「伊利優酸乳」24周年年度廣告主題曲。