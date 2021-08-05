中央氣象局解除輕度颱風盧碧的海上颱風警報，不過未來仍有轉向接近台灣近海並有增強的機率，氣象粉專《台灣颱風論壇》甚至預告「重頭戲才正要上演！」有可能大角度東折後，再度侵襲台灣，並在周日抵達台灣西部陸地，明天是重要關鍵。

單日雙颱生成 三颱共舞最新路徑曝光｜2021.08.05

氣象局表示，盧碧登陸廣東後，將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，目前是輕度颱風下限，過去3小時強度略為減弱，且暴風半徑略為縮小，暴風圈也縮小，對台灣近海的威脅解除，不過仍不排除盧碧重整增強的可能性，若再度增強為颱風，將為西半部帶來明顯降雨。

中央氣象局解除輕度颱風盧碧的海上颱風警報。(圖/氣象局)

《台灣颱風論壇》則表示，重頭戲才正要上演！預測盧碧未來路徑有兩種可能，會帶來截然不同的風雨規模。歐洲模式、德國模式認為，盧碧若大角度轉東進行，將從金門附近通過，橫越台灣海峽，周日凌晨抵達台灣西部陸地，再度侵襲台灣。

另一種可能是持續往東北移動，若盧碧一路往東北進行，就只會擦過台灣海峽北部，兩種路徑帶來的風雨規模將差很多，明天周五是重要關鍵期，強調颱風警報雖然解除，但危機還沒解除。

氣象局技正羅雅尹表示，由於導引氣流不明顯，今明兩天盧碧移動速度緩慢，預計周末將通過福建移動到台灣北方海面，若結構重整後增強，對西半部及離島的影響較大；若在陸地上受到地形破壞，減弱為熱帶性低氣壓，對台灣影響就較小，不確定性仍高，將持續觀察。