又發生流浪貓遭鐵捲門壓死的事件！新竹市1處民宅住戶今日（5）因關下鐵捲門時未注意，當場壓住躺在門下方的流浪貓，該貓被壓了整整1小時才被發現，救出時已奄奄一息，最後缺氧死亡；幫忙處理案件的浪愛傳遞協會理事長邵柏虎發文痛批，民眾開關鐵捲門時，請務必留在原地等待，等完全關閉後再離開。

邵柏虎在臉書上發文表示，他日前接獲1例動物救援案件，新竹市光華二街1處民宅的鐵捲門壓住1隻流浪貓，該貓被發現時已被壓住長達1小時、奄奄一息，救援團隊趕緊聯絡屋主並打開鐵捲門，但該貓最後仍因缺氧過久而死亡；邵柏虎為此沉痛地說，「在此宣導，開關鐵捲門時，務必留在原地等待，等完全關閉後再離開」。

新竹市1處民宅住戶今日（5）因關下鐵捲門時未留下注意，當場壓住躺在門下方的流浪貓，該貓被壓了整整1小時才被發現，最後缺氧死亡。（翻攝自邵柏虎臉書）

邵柏虎說，事後該屋主相當自責，該屋主平時有在照顧流浪貓，疑似就是這樣才導致不少流浪貓會聚集在屋主家附近，但沒想到今日會發生如此憾事事後該屋主主動負責該貓送去火化；邵柏虎說，「最後我替孩子闔上了眼睛，跟他說了很多話，新的旅程開始了，不會再有任何傷痛，上彩虹橋開心地玩耍去吧」。

許多網友留言說，「孩子不痛了，帶著大家的祝福，下輩子會幸福的」、「鐵捲門關緊再離開，只要1分鐘守護毛孩的一生」、「小虎斑乖乖去投胎，下輩子有愛你的家人！不再流浪」、「我也經歷過家裡電動鐵捲門夾到貓，之後習慣性會等門關」、「我家也是這種鐵捲門，總是等到全部放下才走」。