中央流行疫情指揮中心公布最新疫苗意願登記統計，截至今天（5日）傍晚5點，共有1186萬5372人完成意願登記，其中願打高端的人數為98萬多，比兩天前少了1.6萬，但「非高端不打」的人數未見減少。

近來各界關注國產疫苗進度，目前已有5批高端通過食藥署封緘檢驗，9件檢驗中，8件待廠商補件。指揮官陳時中日前表示，高端疫苗量達到50、60萬就有機會開打，時間預計落在8月下旬。

根據指揮中心8月3日中午統計，全台共99萬7971人有意願選擇施打高端疫苗，其中17萬3120人「非高端不打」；但相隔2天，今天傍晚指揮中心再公布截至5點的最新數據，願意打高端的人數減少為98萬1863人，足足少了1.6萬人。

進一步分析意願登記中選擇高端的人數：「AZ＋莫德納＋高端」由66萬1864人下降至65萬7118人；「AZ＋高端」由3萬3899人增加為3萬4220人；「莫德納＋高端」由12萬9088人下降為11萬7169人。

目前疫苗登記狀況以「AZ＋莫德納」615.3萬人最多，佔總人數的5成，「單選莫德納」385.8萬人居次，佔32.52％。