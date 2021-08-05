全台瘋搶疫苗，上萬名北市補教業者心急等疫苗，台北市教育局表示，中央本次專案配送的疫苗中，對象包含補教業人員，對象為第一階段已列冊「尚未施打疫苗者」，預計於下周一、二全數施打完畢，總計9000餘人，第二階段則造冊3000多人，待中央核發疫苗後再調撥。

中央流行指揮中心日前宣布補習班7月27日復課，目前北市立案補習班約有2586家、教職員約1萬8000人，列冊登記在北市為約1.2萬人，北市府已於7月19日將第一階段造冊9000餘人，提交教育部核轉指揮中心審查，7月30日再提交第二階段名冊、共3000多人。

教育局指出，在中央配發疫苗之前，雖然北市疫苗庫存量不足，調度不易，教育局仍盡力評估疫苗庫每日庫存數量，於7月30日開始安排12行政區補教業人員接種疫苗，目前萬華區、南港區、大同區及北投區已完成施打。

教育局表示，中央4日終於配發疫苗，紓解縣市政府調度疫苗的壓力，本次專案配送的疫苗確實包含補習班人員，對象為第一階段已列冊「尚未施打疫苗者」，預計於下周全數施打完畢，總計9000多人。

教育局提醒，施打疫苗達14天的補習班教職員入班前無須進行快篩，至於未施打疫苗或施打疫苗未達14天者，首次入班前應提供快篩或PCR檢驗陰性證明，針對第一次快篩費用也將進行補助，讓補習班師生健康安全的復課，家長放心。