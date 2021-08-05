綜藝天后小S日前在社群網站instagram支持東京奧運中華隊選手言論，意外引發陸網友集體不滿，風波越演越烈，逼得大陸品牌也急切割，讓她一夜之間痛失4代言，損失至少3200萬。小S沉默4天，終於在今(5日)於微博表明立場「我不是台獨」，未料她的發聲仍令陸網友不滿意，留言「ins（IG）也發一下哦」至今已超過12萬網友按讚支持。

小S為了平息陸網友眾怒，稍早在微博表態，「我不是台獨！疫情期間，請大家保護好自己和家人，祝 健康、平安。」她PO文一出，果然吸引陸媒體爭相報導，只是陸網友對此評論兩極，粉絲為她開心「永遠支持」、「S我們知道啦，妳好好休息趕快靜一靜」、「一直有看她的綜藝，S真的不是台獨，老粉懂得都懂」。

知名微博博主圈內老鬼舉行投票，問陸網友相信小S「我不是台獨」這句話嗎？（取自微博）

但其他網友則是不買帳，「ins也發一下哦」、「建議外網也發一下」、「麻煩ins也同步一下」、「有本事發ins」，希望小S別做兩面派之人。知名微博博主圈內老鬼更是直接在微博上做民調，「小S今天發文回應ins爭議，稱我不是台獨。而此前小S在ins上多次為台獨選手祝賀，還要他們來家裡吃飯。所以，你相信小S這句話嗎？」目前票數最高的選項為「不相信，怎麼不同步在ins發聲」，第二高票則是「這回應立場還是很模糊，就是想兩邊不得罪」。

大陸官媒《海峽之聲》昨(4日)也發文評論小S風波一事，則是提到，坦率地講，在這件事上大陸一些網友不夠理性、亂扣帽子應該批評；而民進黨趁機搧風點火，挑動兩岸民間對立情緒，可謂居心叵測，應該譴責。