劉子銓與陳姸霏。（LiTV、真心人電影提供）

取材真實事件的電影《無聲》，在LiTV線上影視播出時造成極大迴響，收視戶鎖定在為人父母與上班族居多，受觀眾喜愛。憑該作獲「印度影展最佳男演員銀孔雀獎」的18歲劉子銓，近來接受LiTV訪問，談到最近在家則看了不少電影，與父親劉亮佐亦師亦友，用演員角度出發，用不同思維角度來討論戲。

隨著父親節到來，跟爸爸劉亮佐感情黏膩的劉子銓，問到有沒有準備什麼禮物？被LiTV笑虧已經開始賺錢，心意可不能隨便時，劉子銓說：「這陣子因疫情都在家裏，所以跟小僑媽咪也就沒打算特別慶祝『父親節』，不過我猜，爸爸應該會期待我和小僑媽咪送他釣魚或野炊裝備吧！」，不過劉子銓也感性表示，其實送給父親節最棒的禮物，他覺得爸爸應該更希望收到家人健康，以及自己好好準備手上兩部電影拍攝的前置作業，「希望用最好的表現，送給他父親節禮物！」。

至於小僑媽咪，劉子銓則不捨地說「我很心疼小僑媽咪之前胎停的事，她很堅強也很正向，目前身體恢復的不錯，疫情這段期間，我養成幾個好習慣來分擔小僑媽咪的辛苦，例如在家吃完飯，我會收拾餐桌，洗漱與吹完頭髮後，我會拿吸塵器把地板清乾淨，諸如此類小舉動，來降低她做家事的負擔！」

而《無聲》另一位主角陳姸霏沒因金馬加持而迷失，反而更細膩的做好每項工作，入學抱持平常心的她，隨著新作品《池塘怪談》、《2049刺蝟法則》等詮釋人設與內心戲都很強烈，因此問她會不會容易陷在角色氛圍裡，畢竟很多演員太入戲，導致無法回到現實做自己，陳姸霏笑著說：「覺得走不出時，我會聽喜歡的旋律慢慢找回自己的感覺。」

8月9日生日的陳姸霏，面對即將迎來自己21歲有什麼想要去實現的計畫？她說：「沒特別想買什麼禮物犒賞，因為我平常就很喜歡買些小東西，積少成多好像也不特別覺得生日要到了！至於實現的計畫，我目前就在這條路上，好好工作、專心享受當下，希望呈現最好的自己給支持我的所有人！」