「小清新」文姿云今（5日）在東京奧運女子空手道55公斤級賽事小組賽2勝1敗，確定晉級4強，稍晚將進入準決賽，確定至少銅牌入袋。（季志翔攝）

「小清新」文姿云今（5日）在東京奧運女子空手道55公斤級賽事小組賽2勝1敗，家人全程觀看轉播。（葉書宏攝）

「小清新」文姿云今（5日）在東京奧運女子空手道55公斤級賽事小組賽2勝1敗，家人全程觀看轉播。（葉書宏攝）

「小清新」文姿云今（5日）在東京奧運女子空手道55公斤級賽事小組賽2勝1敗，確定晉級4強，稍晚將進入準決賽，確定至少銅牌入袋。文姿云的父親文耀賢表示，女兒確定銅牌很開心，但是「我們要的是金牌！」

文耀賢表示，第一場稍微緊張不過對女兒相當有信心，女兒屬於慢熱型的選手，相信會愈打愈好，目前已經確定獲得銅牌很開心，但是「我們要的是金牌！」

此外，面對土耳其選手，自己心裡很篤定女兒一定會勝利，要女兒沉著應戰，發揮平常實力即可，有跟她說要加油加油再加油，盡力就可以，已經練了22年才參加奧運比賽很不容易，意志力驚人，非常了不起，大家都以她為榮。

文的胞姊文鈺婷說，剛剛非常精彩，第一場沒有打得很好，最後一場又被對方先搶下一分，看比賽時非常緊張，最近看到妹妹的名字就很想哭，從小就開始打，這一路非常辛苦家人都知道，犧牲很多休閒娛樂時間，妹妹人生的付出都在空手道上。

文鈺婷說，兩次亞運都有到場替她加油，也有想去現場替她加油，但因為疫情等關係，就放棄到日本加油。