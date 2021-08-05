農委會表示，8月上旬西南氣流豪雨造成農業災情，截至今天傍晚5時，農業產物及民間設施損失累計新台幣1億1365萬元，以雲林最傷，受損最大為雲林落花生黑金剛，估減產1到2成。

農委會傍晚公布農業災情數據更新，若以各縣市受損情形來看，雲林縣損失4188萬元、占上述全台累計損失總額的37%最多。

其次是台南市損失2206萬元、占19%，第三是嘉義縣損失2000萬元、占18%，還有屏東縣損失1650萬元、占15%，高雄市損失764萬元、占7%，以上述縣市損失較為嚴重。

其中農產損失累計1億643萬元，農作物被害面積3524公頃，損害程度20%，換算無收穫面積708公頃，主要受損作物為落花生，被害面積978公頃，損害程度23% ，換算無收穫面積224公頃，損失金額2148.4萬元。

黑金剛頗受消費者喜愛，通常在農曆5至7月採收的為春豆，生長期約4個月，農曆10至12月採收為冬豆，成長生約3到4個月。

農委會農糧署副署長姚志旺說，以上主要受損作物就是雲林的落花生黑金剛，當地二期平均各種1萬1000到1萬2000公頃，目前已播種約5000公頃，主要是7月中下旬種下，將在11月下旬起採收到隔年1月下旬，粗估收成會減少1到2成。

其他受損作物為損失1510.6萬元的木瓜、損失1106.6萬元的食用玉米、損失1063.6萬元的龍眼，以及損失851.5萬元的西瓜等。

另外，畜產損失累計710萬元，主要是畜禽受損，包含雞8.5萬隻，受損金額395萬元，其次為鴨及豬等。民間設施損失12萬元，主要是台南市農田流失0.1公頃，屏東縣也有類似災情。