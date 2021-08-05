電影《男兒王》8月5日獨家搶先於CATCHPLAY＋、中華電信 MOD 與 Hami Video攜手同步上架，這部年度喜劇將陪伴觀眾笑翻這個夏日。喜劇天王李國煌與Kiwebaby張承喜也透露，第二集正在籌備規劃中。

李國煌說，「聽說第二集會到泰國拍攝，希望到時候一切順順利利，把電影拍完後可以再次和台灣的朋友見面。」Kiwebaby也興奮地表示，希望可以趕快再以新一集跟觀眾見面。

《男兒王》以歡樂氣氛深入淺出地帶出LGBT議題，Kiwebaby特別鼓勵受性別框架所苦的朋友，「珍珠都是經歷過苦痛的砂礫，我也曾經歷過自卑、不認同、歧視、霸凌，但如果沒有那些雨水，我不會看見今天的彩虹。」

他也說，很希望可以把自己從小到大的心路歷程故事分享出來，「像《人間失格》或《令人討厭松子的一生》，非常悲傷卻充滿愛的故事。」在疫情期間，Kiwebaby表示自己看了很多電影、影集、詩集和攝影創作等，累積許多隨手寫下和畫的藝術創作，「做一些讓自己快樂抒發情緒的事情。」