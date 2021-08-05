馬來西亞COVID-19疫情燒不停，新增確診人數今天飆破2萬，共有2萬596人確診，累計確診案例逾120萬。病故人數也不斷上升，當地醫院外有許多運棺車等著領屍。

Delta變種病毒株肆虐東南亞，馬來西亞疫情居高不下，自7月13日單日確診首度破萬後，連日來的單日新增確診人數屢創紀錄；同時，病故人數也持續上升。

馬來西亞今天新增確診人數首度破2萬，馬國衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）表示，境內新增2萬596人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全國累計確診案例為120萬3706例。

巴生河流域的新增確診案例仍占了多數。其中，馬國工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）新增8549人確診，首都吉隆坡則新增2163起確診案例。

馬來西亞人口約3270萬人，在確診人數不斷攀升之際，死亡案例數也持續增加。諾希山指出，昨天新增257起死亡案例，累積病故人數為9855人，另外，有1069名患者在加護病房接受治療，553人需要呼吸輔助器。

「星洲網」報導，馬來西亞昨天新增病故人數、加護病房收治人數及需要呼吸輔助器的患者人數都創下疫情以來的新高。

報導也指出，疫情重災區之一的雪州巴生醫院每天都有多輛運棺車在太平間外排隊，準備運送染疫病故的穆斯林。

一名負責載運屍體的男子在社群媒體發布影片並說，他們每天把病故患者遺體從醫院運至墓園安葬。影片中可看到其他排隊等著載運屍體的車輛，這名男子表示，每天都看到死了很多人。

相關人士也證實有此事，直說目前疫情「超嚴重」。

馬來西亞去年底也曾發生一波疫情，當時有媒體形容在巴生路上的救護車有如「計程車」般密集，但到了今年，街上卻不時可看到載運染疫死者屍體的運棺車穿梭。