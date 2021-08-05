香港女星張柏芝和謝霆鋒離婚後，獨自扶養3個兒子，從她在社群上分享的生活點滴，都能看出她和兒子們的好感情，一舉一動都能引起高討論度；近日張柏芝一早叫兒子起床，穿著細肩帶低胸趴床的模樣相當性感，但親子互動過程中露出大片陰影看起快走光，養眼畫面快美暈大票網友。

昨（4）日張柏芝在IG限時動態PO出兩段在家和兒子互動影片，畫面中她穿著細肩帶低胸上衣，趴在床上面對鏡頭，一早打算把兒子叫醒，但她的兒子賴床不想起來，直到她三催四請才願意起床；張柏芝卻一臉不悅，因為兒子忘記給她一個「Morning Kiss」，鬥嘴一番後兒子才跟她親一下，讓她哀怨地說兒子沒心肝。

張柏芝和兒子互動中疑似差點走光。(圖/ 摘自張柏芝IG)

張柏芝和兒子「Morning Kiss」。(圖/ 摘自張柏芝IG)

在兩人互動過程中，41歲的張柏芝好身材太搶鏡，尤其她以趴著的姿勢，胸前春光若隱若現，一度露出神秘陰影，差一點就走光，讓網友看了快要噴鼻血；有不少網友注意到，張柏芝不僅身材養眼，保養也做得相當好，因為剛起床完全沒有水腫，不愧是萬千少男的女神。

張柏芝和前夫謝霆鋒生下兩個兒子，離婚後秘密生下小兒子，但生父身分至今不明；恢復單身後的張柏芝也一肩扛起全家經濟，獨自扶養3個兒子，近期相當活躍於各大真人秀節目。