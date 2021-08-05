花蓮市垃圾掩埋場地下水「氨氮」超標高達120倍，而掩埋場旁環保公園靠近海洋，不排除當地底層埋藏的垃圾已分解污染地下水質並造成海洋污染。（王志偉花蓮傳真）

花蓮市垃圾掩埋場地下水「氨氮」超標最高達120倍，引起地方各界關注，花蓮縣環境保護局研判，北側毗鄰環保公園(原舊有簡易掩埋場)，疑似公園底層垃圾分解的污水，滲入地下水層造成附近水質污染，不過要移除上百萬噸垃圾，作業經費龐大，地方政府恐難負擔，環保局今天表示，與市公所目前仍繼續監測地下水變化追蹤。

審計部花蓮縣審計室最新報告，環保局為掌握轄區土壤及地下水品質，發現花蓮市垃圾掩埋場1、2號監測井，地下水水質已連續4季，在「氨氮」監測項目均驗出超過第二類地下水污染檢測標準，且該垃圾掩埋場地下水檢測結果，另存有總硬度、總溶解固體物、氯鹽等監測項目超標情形，地下水污染程度複雜，引起市民高度關切。

因花蓮市垃圾掩埋場已經使用超過10年，附近臨海環保公園(原舊有簡易掩埋場)使用年限超過25年，粗估掩埋量應超過110萬噸，環保局已開始挖出這些垃圾，但送往宜蘭利澤焚化廠，限制花蓮縣垃圾進場量，導致掩埋場堆積許多垃圾，因此目前只能以打包方式處理堆置垃圾，並加強消毒作業。

市公所則向環保署爭取「花蓮市一般廢棄物分選場活化再生可行性評估及先期規劃」計畫，補助經費500萬元，除進行環保公園復育作業，並就底層垃圾汙水汙染案，進行地形測量及地質鑽探、試坑開挖及掩埋物採樣分析，預計今年底可完成，俟評估報告出爐，再規劃後續土地利用方式。