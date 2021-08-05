總獎金台幣110萬元的2021 ThreeBond仰德挑戰賽，今天(5日)在彰化高爾夫球場進行最終回合，受到盧碧颱風外圍環流風雨影響，台巡賽種子球員洪健堯穩住陣腳，打出平標準桿的73桿，以兩回合總桿低於標準桿九桿的137桿，贏得冠軍及25萬冠軍獎金。

洪健堯賽後表示，雖然今天整體發揮並不理想，尤其是鐵桿準頭比昨天差很多，打上果嶺的成功率幾乎掉了一半，不過風雨的影響也是一種比賽的磨練，他盡力調整比賽心態，一直跟自己對話，給予正面回饋，最後修正的結果還算滿意，可以接受，「而且是在一直贊助自己的仰德集團主辦的比賽奪冠，更是意義重大。」

洪健堯近期規劃是打完10月的台巡賽，將參加日巡賽資格的考試，未來計劃大部分時間放在日巡賽或日巡次級賽，一方面賺取比賽獎金，一方面也要累積世界排名積分，以爭取3年後巴黎奧運參賽資格為目標而努力。

這場賽事是今年ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽的第3站比賽，也是自5月15日起實施三級警戒，職業高球男子賽暫停比賽至今，解封的第1場比賽，由仰德集團與TPGA贊助主辦，彰化球場協辦，舉行兩回合36洞賽程，有88位職業選手及8位業餘選手參賽。

原並列第4的劉嚴鴻奮力打出70桿，以兩回合總桿低於標準桿7桿的139桿，獲得亞軍及7萬5千元獎金；原居第2的台巡種子球員林冠伯今天鐵桿失準、打出74桿，以兩回合140桿，落到第3名、獎金5萬元。另外，張勛宸與陳裔東分別揮出71桿與72桿，兩人同以141桿，並列第四名作收。

19歲的全國球場業餘選手廖崇漢交出低於標準桿3桿的70桿，以兩回合148桿，在參賽的8位業餘球員中成績最佳，在職業排行榜與其他3位職業選手暫並列第25名。除了冠軍獎杯以外，廖崇漢並獲得冠軍附獎，包括DUNLOP國住公司贊助SRIXON Z-STAR XV 5 打球與尚崇國際股份有限公司提供的OMNIX高球袋一個。