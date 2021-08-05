選手陳柏任（右）、謝昀庭（左）。（陳麒全攝）

金牌教練林敬能（左二）、黃達德（右二）與選手陳柏任（左一）、謝昀庭（右一）在入境大廳與接機親友合照。（陳麒全攝）

談到郭婞淳拿下金牌那一刻的感受，林敬能說，當時比其他人都還興奮，我多等了5年，那時太高興，直接衝過去抱婞淳，因為平時和她的相處，她也鬧習慣了，就故意擺了個臉色給我，所以才造成大家的誤解。（陳麒全攝）

中華台北舉重隊在今年東京奧運賽事中，成績斐然。在舉重女團方面，郭婞淳勇奪金牌、陳玟卉拿下銅牌，舉重男團中96公斤量級比賽的陳柏任、109公斤以上量級的謝昀庭，也有不錯的成績，教練林敬能、黃達德當屬首功。在舉重賽事結束後，金牌教練林敬能、黃達德與選手陳柏任、謝昀庭於5日傍晚搭乘中華航空CI-101班機返抵國門。

金牌教練林敬能表示，這次奧運能在新冠肺炎疫情威脅下進行，是一項挑戰，很感謝政府用心、選手專心才能讓教練安心，這次舉重隊成績很好，僅次於羽毛球，在在發揮平常訓練的成績，非常期待2024巴黎奧運台灣舉重能在世界舞台上大放異彩。

被問及有關郭婞淳在奧運奪得金牌後，在日後國際賽事上的訓練規劃，林敬能指出，因為郭婞淳在長久的訓練與比賽中有受傷，這次奧運能拚出這成績，多少都會有過度使用，難免會有些傷病，所以接下來會越練越少，也要延長成績年限，精簡訓練並減少身體損耗為目標。

他也強調，接下來杭州亞運，有不少好手，例如北韓等，如果對手很強我們更強，如果對手不吃零食，我們也不吃零食，讓有限的身體發會更大的功效。談到郭婞淳拿下金牌那一刻的感受，他說，當時比其他人都還興奮，我多等了5年，那時太高興，直接衝過去抱婞淳，因為平時和她的相處，她也鬧習慣了，就故意擺了個臉色給我，所以才造成大家的誤解。