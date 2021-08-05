中壢藝術園區日前斥資2千萬進行整建，並於前年8月重新開放啟用，園中充斥螺絲起子、活動板手、鐵鎚以及六角螺絲等工業元素，且園區洽鄰中壢工業區，讓不少民眾質疑「到底是工業區還是藝術園區？」

日前中壢藝術園區開放，且新增圓形溜冰場、更新河堤步道舖面以及提供市民嶄新的公共設施，但園中螺絲起子、活動板手、鐵鎚以及六角螺絲等工業元素美感卻被當地居民質疑藝術園區根本就像「工業區」，甚至有民眾向市議員謝美英反映中壢區公所特別設計的入口意象與「藝術」有點距離。

中壢藝術園區啟用以來備受居民喜愛，但藝術園區的美感卻一直備受質疑，永福里長黃寶貞甚至代替民眾請願表示，許多人在步道運動，不知情的民眾看到工業元素的入口意象，依舊不知道藝術園區所在位置，建議區公所調整入口意象，還藝術園區一個真正符合的藝術入口意象。

謝美英表示，中壢藝術園區入口位於南園二路上，反觀中壢工業區，不僅與中園路更接近，而是中壢重要且歷史悠久的地標，若這個入口意象置於中壢工業區入口，確實比較合適。

對此中壢區公所工務課長黎萬正則回應，這個入口意象在當初設計時已有經過審查，並指出當初就是藝術園區鄰近工業區，才將工業元素融入，並進一步指出，目前園區才新開放約2年，暫時不考慮移除入口意象進行更改，但如果要增設其他設施，未來後續會再規劃。