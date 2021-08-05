弘揚父愛！疫情之下的父親節，新北市永和區公所為配合防疫政策，暫停辦理模範父親公開表揚，改由區長親至獲獎的12位模範父親府上致贈匾額、禮品、鮮花及蛋糕，代表市府將祝賀親送到府。

今年永和區共獲選3位市級模範父親，分別由呂理兆、梁文賢及陳燿北獲獎。呂爸爸有位行動不便的母親，每次出門都是由呂爸爸將母親從五樓老公寓背上背下；另有患有先天麻痺肢體障礙及聽力障礙的小兒子，而呂爸爸帶著兒子從小參加各種復健課程，如今小兒子自啟聰學校畢業後，順利考取國立臺灣科技大學，孝悌兼備，教子有方，足為父親楷模。

梁爸爸身兼兩份差事養家供五個女兒讀書，並教育女兒們除了認真學習以外，行有餘力更要貢獻社會。梁爸爸退休後投身公共服務回饋社會，為下一代樹立最佳的榜樣。

陳爸爸勤奮工作養家之餘，照護阿茲海默症的父親及洗腎的母親直至父母離世。退休後秉持「活到老，學到老」的精神學習小提琴，熱情參與社區小提琴公益演出，深受地方鄉親肯定，當選事蹟乃實至名歸。

永和區長陳怡君表示，本次永和區共有3位市級、9位區級模範父親，今年雖為配合防疫，取消室內模範父親表揚活動，改為到府頒獎，但感恩的心意絲毫不減；同時肯定每位模範父親的事蹟，代表市府表達最誠摯的敬意與感謝。