各級學校將於九月一日起陸續開學！國民黨籍台中市議員李麗華擔5日憂心各校教職員第二劑疫苗遙遙無期，痛批中央無能，連基本的疫苗都搞不定，全然無視人民的健康；李麗華激動的說，「各校何時才能施打第二劑疫苗？學童安全不能出錯！」

李麗華指出，日前中央疫情指揮中心指揮官陳時中對外說明，有可能打不到第二劑疫苗，她接到眾多家長、老師的陳情反應，大家都非常憂心疫苗不足，更擔心超過時間施打會失去保護力，造成防疫破口。

李麗華詢問教育局楊振昇局長，市府對於各校的第二劑疫苗如何規劃？楊振昇表示，開會完畢的結論是中央政府表示沒疫苗，他自己也很憂心！

李麗華痛批中央不負責任、也不顧百姓死活。不只是各校第二劑的疫苗看不到，還有校內課程內的外聘教練、社團老師，以及可分擔學校繁重事務的愛心志工媽媽們，都還在排隊，也急需優先打疫苗。

李麗華強調，既然九月開始正常校內運作，每一個人都應該要有疫苗，這樣才能避免群聚風險，讓學校是安全的地方，保護所有學童。希望市府以最快速向中央爭取教師第二劑疫苗，讓所有學童安心、家長放心。