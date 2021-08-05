全大陸2周新增新冠感染者逾500人，4城24官員摘烏紗帽。（病毒示意圖，Shutterstock）

大陸自7月20日江蘇南京本土疫情暴發至今，短短2周時間，全大陸新增感染者超過500人，目前已波及遼寧、安徽、湖南等10餘個省區市。同時，鄭州、廈門、上海、瑞麗又在各自獨立的傳播鏈上進行小範圍的傳播。

在清查疫情防控漏洞和整改過程中，針對少數單位和少數公職人員在疫情防控工作中履職不力、對疫情防控工作造成了不良影響的情況，《人民日報》報導，從7月23日起，4地24名公職人員被追責問責。

★山東煙台萊山區：區長、分管領導等3人被免職

7月31日，山東省煙台市萊山區黃海路街道確診1例新冠肺炎本土病例。8月4日下午，山東煙台召開疫情防控發佈會上，煙台市衛健委黨組成員王春雷表示，萊山區政府主要負責同志、分管負責同志，以及黃海路街道負責同志，抓疫情防控工作履責不力，落實防控措施不到位。按照失責必追責的原則，8月3日，經煙台市委研究，免去萊山區區長、分管副區長職務；萊山區委研究免去黃海路街道黨工委主要負責同志職務。

★湖南省張家界：18名公職人員被追責問責

8月4日，湖南省召開新聞發佈會通報：湖南本次疫情是由來張家界市的3名外省遊客輸入。這3名遊客7月17日在南京祿口機場短暫停留，當晚進入張家界市，通過酒店內共同早餐、旅遊中聚集性活動等，傳播給張家界市本地導遊。

8月3日，湖南省張家界市紀委發佈《關於對新冠肺炎疫情防控工作中履職不力公職人員追責問責情況的通報》，永定區、市人民醫院、武陵源區共18名黨員幹部和公職人員受到處理。其中，市紀委決定免去許雄輝永定區人民政府黨組成員職務、取消副區長候選人提名資格；免去鄧華斌市人民醫院老院區急診科主任職務。

★河南鄭州：衛健委主任、院長2人被免職

自7月30日鄭州市二七區發現首例無症狀感染者以來，截至8月2日18時，此輪疫情導致鄭州市新增本土確診病例13例，無症狀感染者50例。

7月31日，鄭州市委決定免去付桂榮同志的市衛健委黨組書記、主任職務，責令市衛健委黨組對鄭州市第六人民醫院領導班子作出調整。當日，鄭州市衛健委黨組召開會議，免去馬淑煥鄭州市第六人民醫院黨委書記職務。

★江蘇南京：東部機場黨委書記、董事長暫停職務

自7月20日南京疫情暴發，截至8月3日24時，南京全市累計報告本土確診病例223例，其中輕型78例，普通型143例，重型2例。

7月23日，被曝出多名員工感染新冠病毒3天後，江蘇省委決定暫停馮軍同志東部機場集團有限公司黨委書記、董事長職務，由錢凱法同志代理東部機場集團有限公司黨委書記、董事長職務。

8月4日下午，大陸國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，民航局飛行標準司副司長韓光祖在會上指出，此次南京祿口機場在外防疫情輸入方面存在的問題是多方面的，包括防控制度落實不到位，長時間平穩運行使機場從業人員出現松懈麻痹心態，以及機場保潔業務外包沒有嚴格落實疫情防控責任等。