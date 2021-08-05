新北市新店區公所為表揚110年度新店區模範父親，新店區長朱思戎特別代表新北市長侯友宜到府獻上獎牌及牌匾。（新店區公所提供）

新北市新店區公所為表揚110年度新店區模範父親，新店區長朱思戎特別代表新北市長侯友宜到府獻上獎牌及牌匾，表達最深的敬意，並送給每位模範父親能監測心律及血氧功能的智慧手環，讓父親能隨時關照自己的健康。

朱思戎表示，這兩年因為新冠肺炎疫情，讓每個人工作、生活都有不同程度的改變，但也讓我們更能體認並珍惜家庭的價值，更感念父母之辛勞。每個父母的健康就是子女的福氣，還請大家一起關心身邊父母的身心健康。

今年度新店區表揚的模範父親共有10位，包括3位市級模範父親代表：李正義、江愛民、尹燕興；7位區級模範父親代表：高銘枝、陳義清、張克章、陳德徵、劉全上、莊永得、林淇昌。

其中，由北新社區發展協會推薦的陳德徵先生現年92歲，是今年新店區最高齡的模範父親，他犧牲自己的休閒娛樂與生活品質，投入許多時間、精力及資源陪伴子女，教育子女不遺餘力，而陳老先生的兒子也深受父親身教影響，經過堅持不懈的努力，終於一路過關斬將，通過錄取率極低的教師甄試，成為正式教師。陳德徵先生對待晚輩總是親切溫暖，誠懇熱情態度讓人如沐春風，近年來還投身社區各項公益服務，獲選為模範父親當之無愧！

新店區公所表示，每個父親教養子女的方式或有不同，但是照顧家庭、愛護子女的心是一樣的，藉這八八父親節前夕，呼籲大家一起說聲父親謝謝您、父親我愛您，來感念父親的偉大，現階段新冠肺炎疫情警戒雖然已從三級降為二級，但防疫仍不能鬆懈，家庭聚會時，仍要注意落實相關防疫措施，或許今年就是個最讓人印象深刻的父親節！