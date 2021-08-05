持續降雨不歇，台南山上區木瓜「水傷」嚴重，農民沒得採收，損失慘重。（曹婷婷攝）

「雨實在下太久了！」台南市山上區約栽種逾100公頃木瓜，不敵連日大雨襲擊，木瓜出現嚴重「水傷」，幾乎全軍覆沒，估計產量將大減8成，而且，接下來3個月都沒木瓜可採收。山上區農會總幹事許弘霖說，這場豪雨造成木瓜損失超過200萬元。

持續大雨不歇，夏季進入量產的木瓜卻遇上豪雨肆虐，農民幾乎血本無歸。山上區木瓜農葉南榮的木瓜園占地約4甲，他這幾天忙著清理樹上腐爛的木瓜，以免疫病擴大，蔓延到其他還在生長中的果實，「能救多少是多少」。

他說，每顆木瓜採下來都是錢，結果現在眼睜睜看著它們爛掉，園裡充斥泡在泥水浮沉的木瓜，讓人欲哭無淚。

許弘霖說，俗稱「水傷」的木瓜果實疫病，肇因下太多雨水導致發病，外表腐敗，而且很快會蔓延。他說，這場下不停的豪雨，造成當地木瓜農災情慘重，除了極少數坡地排水良好者受損相對輕微，幾乎所有木瓜園都回報出現水傷。

他強調，不只採收中的木瓜因水傷腐爛，正值生長中的木瓜也恐因連續大雨，授粉不佳致結果率不好，後續產量將下滑，目前農民更擔心的是，即使樹上小果看似沒事，但倘若大雨一直下，果實本身受損情形恐也難料。他說，估計整體木瓜歉收情形將持續到年底，會有數月沒木瓜可吃。

許弘霖說，目前農政單位尚未將木瓜列入天然災害救助項目，但木瓜產區全面受損，前天已邀集農委會農糧署南區分署、台南區農改場、台南市農業局等單位會勘，爭取盡速列入災害救助，協助農民度過難關。